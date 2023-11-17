Приложение для связи Android и Windows стало доступно для трех брендов смартфонов

Олег

Windows


Microsoft расширила совместимость приложения Link to Windows. Об этом пишет 9to5Google.

Link to Windows — это приложение от Microsoft, которое позволяет связать Android-смартфон с Windows и удаленно управлять им. Среди прочего, утилита позволяет работать с СМС-сообщениями, фотогалереей со смартфона, совершать и принимать звонки и так далее.

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До сих пор приложение было совместимо только со смартфонами Samsung Galaxy. Теперь же Microsoft объявляет о его релизе еще для трех брендов — OnePlus, Oppo и Realme. Владельцы этих смартфонов теперь могут использовать преимущества данного сервиса. Скачать утилиту можно в Google Play. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+4332
Gabriel
Хорошая штука, я оценил это на работе.
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