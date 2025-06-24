Приложение «Газпромбанка» вернулось в App Store — качайте, пока не удалили

«Газпромбанк» разослал клиентам СМС-сообщение со ссылкой на новое приложение для iPhone. Как и раньше, оно замаскировано, чтобы модераторы пропустили его в Apple App Store.
Обычно такие «заменители банков» живут в App Store несколько суток, после чего удаляются. Рекомендуем вам как можно скорее скачать приложение, а также сохранить «консерву» через iMazing (так как спустя 90 дней этот процесс становится недоступен). Сделайте это, даже если вы не пользуетесь «Газпромбанком» — в будущем может пригодиться либо вам, либо кому-то из окружения.
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