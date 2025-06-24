Приложение «Газпромбанка» вернулось в App Store — качайте, пока не удалили

«Газпромбанк» разослал клиентам СМС-сообщение со ссылкой на новое приложение для iPhone. Как и раньше, оно замаскировано, чтобы модераторы пропустили его в Apple App Store.

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