Приложение «Газпромбанка» вернулось в App Store. Не затягивайте со скачиванием

Фото: Газпромбанк
Фото: Газпромбанк

«Газпромбанк» сообщил в своем телеграм-канале о выпуске нового мобильного iOS-приложения в App Store. Как теперь принято с 2022 года, оно замаскировано под игру и называется Cash Hunter. На иконке можно увидеть узнаваемого маскота банка. 

Скачать приложение: https://s.gpb.ru/m/U4U6GrhwE

С загрузкой лучше поторопиться: обычно модераторы Apple удаляют приложения подсанкционных банков из магазина App Store в течение суток. После загрузки можете создать «консерву», которую впоследствии можно будет установить как себе, так и членам семьи. 
Telegram
jkttim
Прикольно, что авторские права принадлежат какой-то: Любовь Деточкина. Кто смотрел советский фильм «Берегись автомобиля» всё поймёт😉
15 минут назад
