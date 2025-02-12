Приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore с новыми функциями. Как его найти?

«Газпромбанк» смог загрузить свое приложение в App Store, о чем сообщает на своем сайте.
Что изменилось:
• Карты, накопительные продукты и кредиты поместили во вкладки верхней части главного экрана.
• На главном экране появилась новая область — рабочий стол с виджетами
• Поисковые строки теперь предлагают подсказки по частым запросам
• Добавлен раздел «Помощь», в котором собраны все полезные сервисы
• Появилась витрина «Для меня», где есть предложения от банка и партнеров.
Поскольку подобные клоны быстро вычисляются и удаляются, рекомендуем скачать приложение их как можно быстрее.