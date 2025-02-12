Приложение «Газпромбанка» вернулось в AppStore с новыми функциями. Как его найти?

Артем
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«Газпромбанк» смог загрузить свое приложение в App Store, о чем сообщает на своем сайте.

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Как и прежде, банковское приложения маскируется под другим названием — YourShopper. Существование клона подтверждается сообщением на официальном сайте «Газпромбанка», где перечислен ряд новых функций.

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Что изменилось:

• Карты, накопительные продукты и кредиты поместили во вкладки верхней части главного экрана. 
• На главном экране появилась новая область — рабочий стол с виджетами 
• Поисковые строки теперь предлагают подсказки по частым запросам
• Добавлен раздел «Помощь», в котором собраны все полезные сервисы
• Появилась витрина «Для меня», где есть предложения от банка и партнеров.

Поскольку подобные клоны быстро вычисляются и удаляются, рекомендуем скачать приложение их как можно быстрее.
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Источник:
Газпромбанк
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Комментарии

ierom
+155
ierom
клиентам банка были разосланы ссылки ))
2 часа назад в 12:58
#
ierom
+155
ierom ierom
вообще, если честно, такая богатая организация, а поддержка функциональность отклик исправления багов на очень низком уровне...
2 часа назад в 13:00
#
Вася Вотафаков
+6134
Вася Вотафаков ierom
Когда первый раз поставил это приложение то честно говоря ужаснулся этой дичи. И подумал что оно какое-то пиратское. Но нет. В банке сказали что это оно и есть 😆
32 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+6134
Вася Вотафаков
Вроде спутник (пред приложение) тоже еще работает.
час назад в 14:07
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