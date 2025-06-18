Приложение «Google Фото» кардинально изменится. Вот каким оно станет

Однако самые большие изменения ожидают раздел редактирования снимков и видео. Цель обновленного редактора — упростить работу. Инструменты редактирования теперь сгруппированы в более понятные категории — например, «Авто», «Действия», «Разметка», «Фильтры», «Освещение» и «Цвет» — чтобы лучше обозначать их функции. Так, кадрирование и «Волшебный ластик» теперь находятся в разделе «Действия», а ИИ-инструменты вроде «Улучшить» (Enhance) и «Динамика» (Dynamic) — в разделе «Авто».
Новых функций редактирования почти не добавлено, Google в основном реорганизует расположение элементов для повышения удобства использования. Впрочем, разработчики добавят в этот раздел функцию поиска: поисковая строка вверху позволит быстро найти то, что нужно.
Предстоящее обновление «Google Фото» выглядит значительным. Изменённый интерфейс был замечен в версии приложения 7.34.0.772224975, но массовый релиз ещё не начался. Исследователь вручную активировал изменения для тестирования.