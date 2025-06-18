Приложение «Google Фото» кардинально изменится. Вот каким оно станет

Александр
Хотя большинство смартфонов на Android поставляются с фирменной галереей производителя, «Google Фото» остается одним из самых популярных приложений для просмотра и редактирования изображений. Несмотря на добавление новых функций, его пользовательский интерфейс и особенно редактор годами оставались практически неизменными. Похоже, что масштабный редизайн наконец-то на подходе.

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Исследователь приложений AssembleDebug обнаружил, что Google тестирует для приложения «Фото» новый дизайн в стиле Material 3 Expressive. Интерфейс обновлён элементами из последнего дизайн-языка Google, что видно в обучающем туре при первом запуске, а также на кнопках и других частях интерфейса.



Однако самые большие изменения ожидают раздел редактирования снимков и видео. Цель обновленного редактора — упростить работу. Инструменты редактирования теперь сгруппированы в более понятные категории — например, «Авто», «Действия», «Разметка», «Фильтры», «Освещение» и «Цвет» — чтобы лучше обозначать их функции. Так, кадрирование и «Волшебный ластик» теперь находятся в разделе «Действия», а ИИ-инструменты вроде «Улучшить» (Enhance) и «Динамика» (Dynamic) — в разделе «Авто».



Новых функций редактирования почти не добавлено, Google в основном реорганизует расположение элементов для повышения удобства использования. Впрочем, разработчики добавят в этот раздел функцию поиска: поисковая строка вверху позволит быстро найти то, что нужно.

Предстоящее обновление «Google Фото» выглядит значительным. Изменённый интерфейс был замечен в версии приложения 7.34.0.772224975, но массовый релиз ещё не начался. Исследователь вручную активировал изменения для тестирования.
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Комментарии

John Doe
+782
John Doe
Уже много лет собираюсь попробовать эту гуглофоту, но, наверное, так и не соберусь. Не доверяю я Гуглу, причем совсем. Сколько он уже проектов свернул? Значит, и тут кинет рано или поздно. А однажды почта у меня их потерялась неизвестно почему. Восстановилась сама через полгода, а все мои старания были тщетными. Ненадежная контора, по-моему.
10 минут назад
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