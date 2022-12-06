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Приложение «Google Фото» получило полезную функцию, подсмотренную у iPhone

Олег

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Компания Google начала интеграцию новой функции в свое фирменное приложение «Фото». Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, некоторые пользователи Android-смартфонов обнаружили, что из приложения «Google Фото» пропала кнопка Lens — вместо нее отображается вкладка «Поиск». Это не глюк: Google начала тестирования поиска по лицам.

Как это работает? Когда вы открываете фотографию, на которой присутствует лицо человека, приложение «Google Фото» автоматически анализирует другие ваши фотографии и находит те снимки, на которых присутствует этот человек. Если на снимке есть несколько людей, вы сможете тамнуть на любого из них и приложение найдет фото с этим человеком.

Подобная функция уже есть в iOS в штатном приложении «Фото» — там пользователь может просмотреть свои фотографии, выбрав конкретного человека из списка.

Сейчас функция тестируется на ограниченном количестве пользователей «Google Фото», выбранных случайным образом. Если эксперимент сочтут успешным, новая возможность станет доступна для всех пользователей приложения. 

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Источник:
Phone Arena
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