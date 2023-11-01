Приложение Google получило небольшую удобную функцию на iOS и Android



Компания Google добавила ленту уведомлений в свое мобильное приложение. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, речь идет о полной сводке всех уведомлений и оповещений от Google, которые теперь собраны в единую ленту. Это касается погодных оповещений, результатов спортивных соревнований, новостей биржи, общественных новостей, рекомендаций и так далее.







Чтобы просмотреть все оповещения на таймлинии, нужно нажать на колокольчик в верхней части экрана приложения Google. На иконке будет показываться количество непрочитанных уведомлений.



Нововведение уже появилось в iOS-приложении Google, а также тестируется в бета-сборке 14.43 для Android.