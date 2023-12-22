Приложение «Госуслуги» станет еще полезнее, особенно для владельцев iPhone

РЖД готовится внедрить приложение «Госуслуги» в свою экосистему. Об этом пишет ТАСС.
Согласно источнику, ведомство сейчас сотрудничает с профильными структурами, чтобы предоставить пассажирам возможность садиться на поезд с одним приложением «Госуслуги».
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Купленные онлайн билеты не нужно распечатывать уже сейчас, достаточно предъявить их проводнику на экране смартфона. А в будущем пассажир сможет просто показать QR-код в приложении «Госуслуг», чтобы совершить посадку в вагон.
РЖД отмечает, что посадка по биометрии будет добровольной, и принудительно переводить на такой тип аутентификации всех пассажиров не планируется.
Посадка на поезд через «Госуслуги» будет особенно полезна пользователям iOS, поскольку собственное приложение РЖД недавно было удалено из App Store.