Приложение «Госуслуги» станет еще полезнее, особенно для владельцев iPhone



РЖД готовится внедрить приложение «Госуслуги» в свою экосистему. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, ведомство сейчас сотрудничает с профильными структурами, чтобы предоставить пассажирам возможность садиться на поезд с одним приложением «Госуслуги».







Купленные онлайн билеты не нужно распечатывать уже сейчас, достаточно предъявить их проводнику на экране смартфона. А в будущем пассажир сможет просто показать QR-код в приложении «Госуслуг», чтобы совершить посадку в вагон.



РЖД отмечает, что посадка по биометрии будет добровольной, и принудительно переводить на такой тип аутентификации всех пассажиров не планируется.



Посадка на поезд через «Госуслуги» будет особенно полезна пользователям iOS, поскольку Купленные онлайн билеты не нужно распечатывать уже сейчас, достаточно предъявить их проводнику на экране смартфона. А в будущем пассажир сможет просто показать QR-код в приложении «Госуслуг», чтобы совершить посадку в вагон.РЖД отмечает, что посадка по биометрии будет добровольной, и принудительно переводить на такой тип аутентификации всех пассажиров не планируется.Посадка на поезд через «Госуслуги» будет особенно полезна пользователям iOS, поскольку собственное приложение РЖД недавно было удалено из App Store.