Приложение «Госуслуги» станет еще полезнее, особенно для владельцев iPhone

Олег

Госуслуги


РЖД готовится внедрить приложение «Госуслуги» в свою экосистему. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, ведомство сейчас сотрудничает с профильными структурами, чтобы предоставить пассажирам возможность садиться на поезд с одним приложением «Госуслуги».

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Купленные онлайн билеты не нужно распечатывать уже сейчас, достаточно предъявить их проводнику на экране смартфона. А в будущем пассажир сможет просто показать QR-код в приложении «Госуслуг», чтобы совершить посадку в вагон.

РЖД отмечает, что посадка по биометрии будет добровольной, и принудительно переводить на такой тип аутентификации всех пассажиров не планируется.

Посадка на поезд через «Госуслуги» будет особенно полезна пользователям iOS, поскольку собственное приложение РЖД недавно было удалено из App Store. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+5
mrsmirnovv
Всегда паспорт требуют при посадке. Никаких билетов не спрашивают. И еще после посадки снова паспорт проверяют.
Сегодня в 00:32
#
Misha Gynin
–56
Misha Gynin
Чего бы еще в госуслуги засунуть, чтобы охватить как можно больше будущих зеленых человечков...
Сегодня в 01:48
#
Tigrolik
+604
Tigrolik
У нас вообще никак билеты предъявлять не надо. Показываешь паспорт и они по номеру паспорта проверяют наличие билета у тебя.
Сегодня в 05:16
#
+11
AID_001013.2260eea4681a45a791777e88f2942102.1902
Сколько ездил, всегда только паспорт и спрашивали. У себя в гаджете проверяют, а порой и тупо на бумажке распечатка) единственное место где не спрашиваютпаспорт всякие аэроэкспрессы, там можно и с экрана сканеру поднести
Сегодня в 08:34
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