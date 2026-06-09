Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Приложение «Купер» вернулось в App Store. Успейте скачать, пока не удалили

Артем


Сервис по доставке продуктов Купер объявил о возвращении своего приложения в App Store.

Продуктовый сервис доставки вновь появился в в цифровом магазине под своим названием. В приложении доступны все функции из десктопной и Android-версии.

Поскольку срок жизни удаленных из App Store зачастую составляет несколько часов, рекомендуем скачать приложение как можно скорее.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
MAX удалили из App Store
Из App Store пропало еще одно важное российское приложение
«Т-Банк» вернулся в App Store под именем Drive Transit. Забирайте, пока не удалили!

Рекомендации

Рекомендации

Операторы придумали, как вынудить абонентов отказаться от VPN
В Московской области отключат мобильный интернет
В России появится конкурент «Яндекс Такси» от Wildberries. Логотип уже есть!
Вскрыта обоснованная причина перейти на iPhone и больше никогда не покупать Android-смартфон

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также