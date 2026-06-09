Приложение «Купер» вернулось в App Store. Успейте скачать, пока не удалили
Сервис по доставке продуктов Купер объявил о возвращении своего приложения в App Store.
Продуктовый сервис доставки вновь появился в в цифровом магазине под своим названием. В приложении доступны все функции из десктопной и Android-версии.
Поскольку срок жизни удаленных из App Store зачастую составляет несколько часов, рекомендуем скачать приложение как можно скорее.
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