Приложение «Локатор», предназначенное для обнаружения личных устройств, сможет оповещать пользователя, если за ним пытаются следить при помощи «умных» аксессуаров. Соответствующие предупреждения были найдены в последней бета-версии iOS 14.5.
В связи с предполагаемым релизом смарт-аксессуара Apple AirTag, компания внесла некоторые изменения в «Локатор». В частности, смартфон научился предупреждать своего владельца, что чужой умный аксессуар движется вместе с ним. Такое может произойти, если кто-то положит свою умную метку в карман или сумку другого человека и захочет отследить его перемещения с помощью «Локатора». iPhone быстро обнаружит чужой аксессуар, который «не отстает» от владельца, и пришлет оповещение. Функцию можно отключить, однако смартфон предупредит пользователя, что в таком случае его смогут отслеживать.
Хотя сама метка AirTag, скорее всего, не получит GPS или GSM-модуля, она сможет пользоваться любыми Apple-устройствами вокруг себя, чтобы обозначить для владельца своё местоположение. В прошлом году Apple анонсировала новые возможности «Локатора», которые позволяют найти потерянное устройство, даже если оно разрядилось или не имеет доступа в интернет — для этого будут использоваться чужие iOS-девайсы, находящиеся поблизости. Предполагается, что данная система используется в iOS 14.5 для предотвращения отслеживания с применением умных аксессуаров. Подобная мера предосторожности необходима, так как, по слухам, Apple даст возможность использовать с «Локатором» смарт-метки сторонних производителей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: