



Facebook принял решение закрыть приложение MSQRD. Он купил его на пике популярности в 2016 году у разработчиков из Беларуси.



MSQRD пропадёт из App Store и Google Play и перестанет работать на смартфонах и планшетах с 13 апреля 2020 года. Тем не менее, используемые в нём технологии дополненной останутся в различных сервисах Facebook, в том числе Instagram.



MSQRD позволяет с помощью смартфона «примерять» различные виртуальные маски, которые в реальном времени накладываются на лицо пользователя. С его помощью также можно «меняться» лицами, смешивать своё лицо с лицами знаменитостей, омолаживать себя или старить, менять пол и т. п.







В приложении задействована технология дополненной реальности Spark AR. Сервис MSQRD значительно повлиял на индустрию смартфонов и мобильных приложений. Возможно, без него на айфонах не появились бы анимодзи — анимированные эмотиконы, которые повторяют мимику пользователя. Видео с масками и подменой лиц пользователи MSQRD публиковали в различных соцсетях.



Закрытие приложения было лишь вопросом времени, ведь с того, момента, как его приобрёл Facebook, оно не получало крупных обновлений. Сотрудники MSQRD останутся в Facebook и продолжат развивать технологию Spark AR.







