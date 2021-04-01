This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.



We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.



💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf — Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021

Сервис потокового видео Periscope объявил о закрытии. 31 марта был последним его днем работы. Об этом компания сообщила в «Твиттере».Это логично. Приложение Periscope последние годы работало нестабильно из-за сокращения затрат на обслуживание.Основные возможности Periscope останутся доступны в приложении Twitter. Напомним, с 2020 года зарегистрироваться в Periscope можно было только имея аккаунт в «Твиттере».Трансляции можно будет вести в Twitter Live, эфиры, записанные в Periscope, останутся доступны в социальной сети в записи. Приложение предложило миру возможность записывать потоковые видео со смартфона.