Сервис потокового видео Periscope объявил о закрытии. 31 марта был последним его днем работы. Об этом компания сообщила в «Твиттере». 



Это логично. Приложение Periscope последние годы работало нестабильно из-за сокращения затрат на обслуживание.

Основные возможности Periscope останутся доступны в приложении Twitter. Напомним, с 2020 года зарегистрироваться в Periscope можно было только имея аккаунт в «Твиттере».  

Трансляции можно будет вести в Twitter Live, эфиры, записанные в Periscope, останутся доступны в социальной сети в записи. Приложение предложило миру возможность записывать потоковые видео со смартфона.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Как стримить PUBG Mobile и Fortnite прямо с iPhone на YouTube и Twitch Как стримить PUBG Mobile и Fortnite прямо с iPhone на YouTube и Twitch

Twitter закроет суперпопулярный в прошлом сервис Twitter закроет суперпопулярный в прошлом сервис

Как вести аудиотрансляции в Periscope Как вести аудиотрансляции в Periscope