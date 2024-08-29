Приложение «Почты России» очень серьезно обновилось

Олег

Почта России


«Почта России» представила совершенно новое оформление главной страницы и категорий в своем мобильном приложении. Утилита масштабно обновилась и полностью преобразилась, заверяет пресс-служба сервиса.

«Почта России стремится сделать мобильное приложение не только удобным, но и инновационным инструментом для клиентов. — подчеркнул директор Блока по управлению онлайн-каналами Дахир Семенов. — Наша задача — предложить пользователям весь огромный спектр полезных и функциональных услуг, необходимых в повседневной жизни, сделав их быстрее и доступными в формате онлайн», — представитель «Почты России». 

Согласно источнику, главное новшество утилиты — интуитивно понятный интерфейс и упрощенная навигация. Все сервисы, такие как отправка открыток, оформление подписки, денежные переводы и так далее, доступны на одном главном экране, их больше не придется искать по всему приложению. А еще обновилась бонусная система, есть возможность записаться в отделение, арендовать абонентский ящик, вызвать курьера.

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Почта России

В перспективе — запуск раздела уведомлений для сбора всех сообщений клиенту в единый интерфейс. 

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Источник:
Почта России
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Комментарии

kardigan
+3696
kardigan
Эх, ещё бы сама почта обновилась бы. А не то толку от приложения будет мало.
Сегодня в 14:33
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tellurian
+1723
tellurian kardigan
У ведом есть позитивные изменения.
Надо повышать зарплату и чтобы туда шли грамотные люди, а не те, кому больше некуда идти.
2 часа назад в 15:50
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