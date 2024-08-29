Приложение «Почты России» очень серьезно обновилось



«Почта России» представила совершенно новое оформление главной страницы и категорий в своем мобильном приложении. Утилита масштабно обновилась и полностью преобразилась, заверяет пресс-служба сервиса.





«Почта России стремится сделать мобильное приложение не только удобным, но и инновационным инструментом для клиентов. — подчеркнул директор Блока по управлению онлайн-каналами Дахир Семенов. — Наша задача — предложить пользователям весь огромный спектр полезных и функциональных услуг, необходимых в повседневной жизни, сделав их быстрее и доступными в формате онлайн», — представитель «Почты России».



Согласно источнику, главное новшество утилиты — интуитивно понятный интерфейс и упрощенная навигация. Все сервисы, такие как отправка открыток, оформление подписки, денежные переводы и так далее, доступны на одном главном экране, их больше не придется искать по всему приложению. А еще обновилась бонусная система, есть возможность записаться в отделение, арендовать абонентский ящик, вызвать курьера.



