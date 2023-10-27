Приложение «Сбера» сломалось. Оно не запускается, но перевести деньги можно

Александр

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» перестало работать. При попытке открыть его пользователь видит предупреждение о недоступности сервисов.



С чем связана проблема, неизвестно. «Сбер» советует запустить приложение заново через 15 минут, а по нажатию на «Не могу ждать» появляется инструкция по переводу денег с помощью SMS-команды на номер 900.

Как отмечают клиенты банка, снятие денег в банкоматах, а также оплата с карт «Сбера» в магазинах тоже временно недоступны.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
«Сбербанк» придумал, как эффективно ловить мошенников — он будет слушать все ваши разговоры
Работают ли в iOS 17 «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа-банк» и другие российские приложения. Спойлер — не совсем
Сбербанк прикрыл переводы за рубеж на Visa и MasterСard спустя сутки

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+598
jkttim
Да уже починили всё!
27 октября 2023 в 14:35
#
–1
TheEwb
Но новости не ждут...
27 октября 2023 в 15:25
#
+29
makc80
Только что в К&Б оплата по карте не прошла, по QR коду прошла
27 октября 2023 в 16:09
#
+9
dimonker
Все работает. Снял денег без проблем.
Вчера в 16:22
#
–12
leshalyamkin
самый паршивый банк в России
Сегодня в 06:32
#