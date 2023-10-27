Приложение «Сбера» сломалось. Оно не запускается, но перевести деньги можно

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» перестало работать. При попытке открыть его пользователь видит предупреждение о недоступности сервисов.С чем связана проблема, неизвестно. «Сбер» советует запустить приложение заново через 15 минут, а по нажатию на «Не могу ждать» появляется инструкция по переводу денег с помощью SMS-команды на номер 900.Как отмечают клиенты банка, снятие денег в банкоматах, а также оплата с карт «Сбера» в магазинах тоже временно недоступны.