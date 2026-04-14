Приложение «Т-Банка» на iOS перестало работать

Александр


Владельцы iPhone в России столкнулись с проблемами в работе мобильных приложений «Т-Банка» — Crafts и других. Неполадки носят массовый характер, в службе поддержки «Т-Банка» признали их наличие. Сотрудники банка сообщили, что вход в приложение может работать нестабильно, и специалисты уже занимаются исправлением ситуации. Клиентам порекомендовали временно воспользоваться личным кабинетом на сайте банка.

«Вход в приложение может работать нестабильно — исправляем ситуацию. Пока воспользуйтесь личным кабинетом на сайте tbank.ru», — сообщила поддержка банка.

В качестве альтернативного решения проблемы пользователи могут установить веб-версию приложения в формате PWA (Progressive Web App). Для этого необходимо перейти в личный кабинет через браузер Safari по адресу tbank.ru/login, авторизоваться, добавить вход через Face ID и согласиться на получение пуш-уведомлений. Затем следует нажать меню, выбрать «Поделиться» > «Добавить на экран домой» и подтвердить добавление иконки. Важно убедиться, что в настройках включена опция «Открыть как веб-приложение».

Веб-версия «Т-Банка» по функциональности почти не уступает нативному приложению. Через PWA можно переводить деньги другим пользователям, оплачивать товары и услуги, общаться в чате с поддержкой, открывать новые карты и счета, выбирать категории повышенного кэшбэка. Также доступны пуш-уведомления, однако некоторые функции, такие как вход по биометрии, в веб-версии не реализованы.

2
Источник:
Лямин | Техноблог
Комментарии (1)

+23
Феликс
Прикольно когда основной набор статей некогда хорошего ресурса — про отключение инета, неработающее 5 минут приложение и бета обновы без критических изменений. 👍🏻
14 апреля 2026 в 18:19
