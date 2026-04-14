Приложение «Т-Банка» на iOS перестало работать

Владельцы iPhone в России столкнулись с проблемами в работе мобильных приложений «Т-Банка» — Crafts и других. Неполадки носят массовый характер, в службе поддержки «Т-Банка» признали их наличие. Сотрудники банка сообщили, что вход в приложение может работать нестабильно, и специалисты уже занимаются исправлением ситуации. Клиентам порекомендовали временно воспользоваться личным кабинетом на сайте банка.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides