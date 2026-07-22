Как вообще можно пользоваться приложением «Т-банка»? Это просто убийца нервов

Логика приложения

Бестолковые партнеры

Реклама повсюду

рекламные сторизы

рекламные «всплывашки» в верхней части экрана

очень много рекламных баннеров между строками на главном экране (занимает место, вынуждает пролистывать, чтобы увидеть все счета и карты).

Любопытно, что последняя классическая версия «Сбербанка Онлайн» из начала 2022 года работала практически три года, пока ее не отключили вручную. А что, так можно?

А есть с чем сравнить?

«Т-банк» очень изменился в последние несколько лет. Помимо названия, явно поменялось отношение к клиентам и кратно раздулся маркетинг — причем не тонкий, оригинальный и меткий, как раньше, а самый что ни на есть душный и липкий.Витриной нынешней политики банка является его мобильное приложение. Постараюсь объяснить, что я имею в виду.Когда-то приложение «Тинькофф Банка» было самым удобным, логичным и лаконичным на рынке. Но в 2026 году это далеко не так. Сейчас мобильная утилита напичкана чем угодно — от страховок и инвестиций до билетов и одежды. Раздражает, что в приложении банка я вижу то, что к финансам отношения в принципе не имеет.Раньше можно было прокрутить главную страницу одним свайпом вниз и найти большую желтую кнопку «Выбрать продукт». В ней понятным образом были вклады, счета, карты, сим-карты, страхование. Теперь же главная страница — это странный список, в котором сначала я вижу свои карты и счета, потом сим-карты, потом привязанные карты, а далее… «Дом и авто»?… «Путешествия»?… компьютерное кресло и перфоратор Makita?…Почему я вообще туда попал, находясь в приложении банка? Исходя из какой логики странные товары из неочевидных магазинов расположились на главной странице под счетами и картами, а не в отдельном разделе, если им уж так необходимо здесь находиться? Где мне теперь посмотреть проценты по депозитам?Оказывается, все финансовые услуги банка теперь находятся под кнопкой «Витрина» в правом нижнем углу. Кажется, логичнее было бы назвать витриной список товаров, а не перечень услуг банка, а для них самих более разумное место — на главной. Но кто мы такие, чтобы указывать великим маркетологам, как нам удобнее.Приложение «Т-банка» в целом наполнено всякой всячиной, как мешок со склада. Путь от перевода по СБП до капусты белокочанной здесь максимально быстр и лишен какого-то пиитета к обоим пунктам. Солянка из счетов, переводов, маркетплейсов, сториз, продуктов, авиабилетов, айфонов и рецензий на кино добавляет тревожности и обостряет СДВГ даже у тех, кто им не страдает.Эй, Т-банк, ты не соцсеть и не твиттер — ты банк. Может быть я супер стар, но всё еще хочу видеть в приложении банка только свои деньги, способы ими управлять, а также некий список финансовых услуг. Не более.Как давно вы в последний раз заглядывали в раздел «Кэшбэк и бонусы»? Уверен, что дальше первой строчки с выбором категорий месяца проваливаются только самые смелые духом. Некоторое время назад и сам Т-банк это заметил, потому что временно сместил строку с категориями месяца гораздо ниже обычного, чтобы буквально заставить вас пролистать хоть что-то.Почти все акционные выдумки банка, помимо категорий месяца и, пожалуй, кэшбэка в городе, выглядят абсолютно натянутыми и бестолковыми. Начать с того, что перечень просто бездонный. Вполне может быть, что в нем есть тот самый заветный кэшбэк на «Брест-Литовск» или «Фэйри», но как знать, что он там есть, и как до него долистать? Да, есть поиск, но он не всегда спасает, поскольку нужный продукт порой находится внутри категории и простым запросом не ищется.Пару раз я добросовестно попробовал, бродя по супермаркету, поискать нужные мне товары одновременно и на полках, и в кэшбэк-разделе «тинька» — никому не советую. Словил паничку и защемление в шейном отделе. Это очень странное занятие. Ощущение, что банк просто пустил в этот раздел буквально всех предпринимателей, заплативших, без какой-либо модерации по полезности или выгоде.Кэшбэк в Т-банке из прозрачной и выгодной процедуры превратился в бездонный квест с неочевидным результатом. Именно поэтому весь последний год я перестал платить картой Т-банка вовсе — тупо надоедает бесконечно калькулировать в голове выгоду и искать в ленте категорий что-то нужное мне.Особняком хотелось бы выделить новый прикол в категориях месяца — это лимит по сумме кэшбэка. Банк вызывает прилив эндорфина супервкусными 20% на условные заправки в списке категорий, но далее следует большой облом в виде маленькой кнопки «?» с пояснением «Не более 200 рублей в месяц». И это при нынешних ценах на топливо.Раздел с кэшбэком может быть полезным или бесполезным для разных пользователей, и это нормально. Если тебе оно не надо — просто не заходи, верно? Нет, не верно. Заходить придется, поскольку приложение регулярно выводит красные наклейки на этой категории по всему интерфейсу. Чтобы они пропали, нужно зайти в раздел и пролистать его. Такая вот социальная инженерия.В течение 3-4 лет приложение Т-банка стало, на мой взгляд, рекордсменом по ин-апп рекламе. О пушах я молчу — их хотя бы можно отключить, а на iOS они отваливаются сами спустя пару недель после удаления приложения из App Store (не баг, а фича, да-да). Но бесконечные окошки, баннеры и надписи внутри приложения отключить почти невозможно.Я регулярно вижу в Т-банке:На какое-то время большая часть рекламы пропадает, если написать в поддержку требование отключить все баннеры, спецпредложения и рассылки. Однако при таком раскладе вы не получите то самое редкое оповещения о полезной акции. Более того, иногда эта настройка сбрасывается и реклама снова заполоняет приложение.В последнее время Т-банк начал еще одну «бомбежку» — призывы обновить приложение во что бы то ни стало. Моя версия совсем не старая, я скачал ее в конце весны текущего года, почему я должен снова красноглазить и обновлять ее? Ответ очевиден — чтобы я не остался без новых маркетинговых механизмов банка.В целом тренд на загроможденность мобильных приложений побочными товарами и услугами является общим. Более или менее этим грешат практически все российские банки, но (как мне кажется), даже Сбер нафаршировал в приложение меньше хлама, чем Т-банк.Для меня самого образцом минимализма и удобства сейчас является мобильное приложение «Райфа». В нем нет ни одной бесконечной ленты, главная страница не содержит ничего, кроме карт, счетов и утилитарных подсказок в сториз, история операций вынесена отдельной логичной категорией внизу, кнопка «Чат» сразу открывает переписку с поддержкой, а кэшбэк оформлен максимально понятно и прозрачно.Да, здесь тоже есть партнеры, но они не лезут под палец и находятся на своем месте. Это то, чем когда-то был «Тинькофф Банк», и к чему ему нужно стремиться снова.