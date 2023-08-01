Приложение «Тинькофф Банк» удалили из Google Play

Артем
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Ранее скачанное приложение продолжит работать в штатном режиме.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей банка. Также в организации добавили, что приложения «Тинькофф» можно найти в онлайн-магазинах Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте «Тинькофф».

Приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» остаются доступными в Google Play.

В марте 2023 года после санкций Евросоюза приложения «Тинькофф» стали недоступны в App Store. Как сообщается на сайте, установить и обновить приложения на iPhone также может сотрудник банка.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

Seagull
–419
Seagull
И на что это влияет на андроиде?
Сегодня в 12:00
#
Misha Gynin
+73
Misha Gynin
"...установить и обновить приложения на iPhone также может сотрудник банка...." зайдя на мой смартфон со своим аккаунтом, вот спасибо ....
Сегодня в 14:46
#
tellurian
+4874
tellurian Misha Gynin
Все действия делают арт вас. Сразу потом выйти нужно.
2 часа назад в 15:32
#
STFU
+86
STFU
Скачають из рустора или других 100500 источников
2 часа назад в 15:21
#
Руслан
–157
Руслан
Ваше бы приложение удалили из апстора! Может быть тогда хоть какие-то изменения будут за несколько лет! Не стыдно? Банки вон под другими именами пилят приложухи, чтоб пользователи обновились, а вы??? Позорище!!!
2 часа назад в 15:50
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