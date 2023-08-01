Приложение «Тинькофф Банк» удалили из Google Play
Артем Фунтиков —
Ранее скачанное приложение продолжит работать в штатном режиме.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей банка. Также в организации добавили, что приложения «Тинькофф» можно найти в онлайн-магазинах Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте «Тинькофф».
Приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» остаются доступными в Google Play.
В марте 2023 года после санкций Евросоюза приложения «Тинькофф» стали недоступны в App Store. Как сообщается на сайте, установить и обновить приложения на iPhone также может сотрудник банка.
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Комментарии
"...установить и обновить приложения на iPhone также может сотрудник банка...." зайдя на мой смартфон со своим аккаунтом, вот спасибо ....
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