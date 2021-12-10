Мобильное приложение Tinkoff упало. Клиенты банка во всех городах России испытывают трудности со входом в него и пользовании услугами.







Сообщение о проблемах отображается при входе в приложение. Это значит, что сотрудники Tinkoff уже в курсе ситуации и работают над устранением неполадок.



Оплата картами Tinkoff в магазинах проходит нормально, в том числе со смартфонов с привязкой к Apple Pay, Google Pay и другим бесконтактным платёжным системам. Это означает, что проблема не затронула финансовый шлюз, а связана только с мобильным приложением. Сайт tinkoff.ru тоже работает.







