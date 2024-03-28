Приложение VK Видео стало доступно для Apple TV



Бета-версия приложения VK Видео для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный интерфейс.



Приложение включает персонализированные плейлисты, удобный поиск видео и авторов контента и регулирование качества видео в зависимости от скорости интернета. А одной из главных его особенностей является возможность просмотра контента из библиотеки VK Видео без авторизации. Утилита поддерживает нативные возможности Apple TV, например использования iPhone в качестве пульта управления и клавиатуры. В приложении доступны новости эфирных каналов, эксклюзивные шоу, видео от блогеров, спортивные трансляции, фильмы и сериалы.







Контент внутри приложения разбит на 8 разделов. В пункте «Рекомендуем» пользователь найдет персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. Раздел «Дети» предлагает мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры» предлагают специализированный контент для любителей этих жанров. Есть и «Подписки», где можно найти и управлять контентом от избранных каналов и авторов.