Приложение «VK Видео» установили 60 миллионов раз

С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз. Больше всего установок — 35 миллионов — пришлось на Android, Android TV — 15,4, а iOS — 9. В пиковый месяц российские пользователи загрузили «VK Видео» на устройства 8,4 миллиона раз.
Суммарное суточное время просмотра в приложении «VK Видео» на всех устройствах за год увеличилось в 23 раза. Наибольшее время просмотра среди всех платформ приходится на Smart TV — 221 минута на пользователя в январе, что на 50% выше, чем годом ранее. Суточный рекорд просмотров в VK Видео достиг 3,3 млрд.