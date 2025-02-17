Приложение «VK Видео» установили 60 миллионов раз

Александр


С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз. Больше всего установок — 35 миллионов — пришлось на Android, Android TV — 15,4, а iOS — 9. В пиковый месяц российские пользователи загрузили «VK Видео» на устройства 8,4 миллиона раз.

Суммарное суточное время просмотра в приложении «VK Видео» на всех устройствах за год увеличилось в 23 раза. Наибольшее время просмотра среди всех платформ приходится на Smart TV — 221 минута на пользователя в январе, что на 50% выше, чем годом ранее. Суточный рекорд просмотров в VK Видео достиг 3,3 млрд. 

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Главными причинами роста установок «VK Видео» стали увеличение объема оригинального контента на платформе, развитие инструментов и программ для авторов и несколько крупных рекламных кампаний, направленных на рост знания сервиса и его особенностей.
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Комментарии

+186
horizon
Главная причина роста стала практически полная блокировка youtube...
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