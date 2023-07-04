Приложение Яндекс Go улучшили для владельцев iPhone

Артем
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Фото: Яндекс
С главного экрана убрали карту, увеличили иконки, а сервисы больше не надо вытягивать снизу.

Об этом сообщает Яндекс на своем официальном сайте. Теперь при запуске приложение не показывает карту. При переходе в «Еду», «Такси», «Маркет» и другие сервисы, отображаются привычные экраны для оформления заказов. При заказе в нескольких сервисах, все они будут отражаться на главном экране приложения. Так можно легко проверять статус заказа без необходимости переключаться между разными услугами.

Обновленная версия Яндекс Go уже доступна для пользователей iOS. Версия для Android с новым интерфейсом появится немного позднее.

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Источник:
Яндекс
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