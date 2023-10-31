Приложение «Яндекс Музыки» адаптировали для незрячих пользователей





Разработчики «Яндекс Музыки» сделали приложения доступным для незрячих пользователей — в последней версии для Android и iOS интерфейс уже адаптирован, в скором времени это коснется и веб-версии сервиса.Обновленные приложения «Яндекс Музыки» полноценно работают со скринридерами VoiceOver и TalkBack — это программы экранного доступа, встроенные в операционные системы современных мобильных устройств. Такие программы зачитывают вслух содержимое экрана, а чтобы они верно воспроизводили интерфейс, нужна специальная разметка. Разработчики «Яндекс Музыки» добавили разметку на все значимые элементы интерфейса — «Мою волну», разделы, элементы управления и навигации.Разработчики придумали нестандартные решения для элементов интерфейса. Чтобы сделать навигацию по плееру быстрой, они сгруппировали элементы — теперь пользователи в один тап могут узнать, какой исполнитель и трек играет, а также какие дополнительные действия доступны (например «поделиться треком»). Кроме того, переключаться между треками можно с помощью свайпа.На данный момент уже более десяти сервисов и приложений «Яндекса» адаптированы для незрячих пользователей. Одним из последних стал книжный сервис «Букмейт», в последней версии которого появились специальные разметки и подписи для значимых элементов. Среди других сервисов, адаптированных для незрячих пользователей, «Яндекс Такси», «Яндекс Лавка», «Яндекс Поиск», «Яндекс Браузер», «Яндекс Диск» и веб-версия «Карт», приложения «Почты» и «Переводчика».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым