Приложение YouTube заменит вам ChatGPT, и это не шутка

Компания Google тестирует новый режим поиска информации на YouTube, который может стать отличной заменой привычным чат-ботам. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, разработчики тестируют опцию «Спроси YouTube». Ее интерфейс очень напоминает диалог или беседу, а не стандартный поисковой запрос с выдачей. Пользователь может задавать вопросы любой сложности на естественном языке, получать ответы с текстом и видеороликами, а также задавать уточняющие вопросы.Сейчас доступ к опции получают пользователи YouTube Premium в рамках Labs. Если опыт окажется удачным, то ее распространят на всех пользователей YouTube. Если учесть, насколько богата библиотека видеохостинга на всевозможные видеогайды, новости и лайфхаки, сервис по ответам на вопросы может оказаться невероятно полезным — даже более, чем у классических чат-ботов вроде ChatGPT и Gemini.