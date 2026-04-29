Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Приложение YouTube заменит вам ChatGPT, и это не шутка

Олег


Компания Google тестирует новый режим поиска информации на YouTube, который может стать отличной заменой привычным чат-ботам. Об этом пишет MacRumors. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, разработчики тестируют опцию «Спроси YouTube». Ее интерфейс очень напоминает диалог или беседу, а не стандартный поисковой запрос с выдачей. Пользователь может задавать вопросы любой сложности на естественном языке, получать ответы с текстом и видеороликами, а также задавать уточняющие вопросы. 

Сейчас доступ к опции получают пользователи YouTube Premium в рамках Labs. Если опыт окажется удачным, то ее распространят на всех пользователей YouTube. Если учесть, насколько богата библиотека видеохостинга на всевозможные видеогайды, новости и лайфхаки, сервис по ответам на вопросы может оказаться невероятно полезным — даже более, чем у классических чат-ботов вроде ChatGPT и Gemini. 
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

kardigan
Похоже, что ю-туб уже самого поменяли на что то другое.. Ну или в скором времени поменяют.
Сегодня в 09:47
#

