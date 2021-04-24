Google запускает новый механизм установки приложений из Play Store — изменение должно ускорить этот процесс. Об этом рассказала сама Google в своем официальном блоге.
Свой новый метод загрузки и установки софта из фирменного магазина Google назвала «Оптимизацией установки приложений». Его суть заключается в том, что приложение будет загружаться не целиком, а частями — причём сначала скачается та часть, которую пользователь обычно открывает сразу. Google сообщает, что ОС анализирует активность владельца гаджета и определяет, что именно он обычно запускает, однако никаких личных данных эти архивы не содержат — Google не собирает имена, фамилии, адреса почты, номера телефонов и т.д. В результате, объемные и тяжелые приложения смогут до-загружаться в фоне, после того, как пользователь уже запустил и начал использовать первую его часть. Само собой, всё это будет происходить незаметно, и единственное отличие, которое увидят владельцы Android-устройств — это более быстрая установка желаемого софта.
Впервые разработчики обратили внимание на тестирования ускоренного метода чуть более месяца назад. Теперь же Google запустила эту функцию для всех пользователей. Она уже распространяется вместе с очередным обновлением Google Play Store, и будет включена по умолчанию для всех пользователей. При желании, этот механизм можно отключить в настройках магазина.
Ранее в апреле фирменный магазин приложений Android уже претерпел масштабный редизайн. Подробнее об этом мы рассказали вот здесь. Кроме того, Google готовит к релизу на Android функцию, которая впервые появилась в iOS 14.5.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: