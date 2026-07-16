Приложения MAX и «ВКонтакте» удалены из Google Play
Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Приложения VK и МАХ доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы.
Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK.
Напомним, что ранее MAX и приложения VK пропали из Apple App Store. Позже компания объяснила это санкционными ограничениями.
ОБНОВЛЕНО: Позже стало известно, что пропали также приложения «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен».
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