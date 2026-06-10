Приложения-пукалки, предсказания и пьяные игры — Apple объявила им войну в App Store
Фото Magnific
Apple в ходе конференции WWDC 2026 обновила правила модерации приложений и игр в App Store, добавив пункт о возможном удалении проектов, которые не обновляются, не улучшаются или не привлекают достаточного количества пользователей. Ранее в правилах говорилось лишь об отклонении новых приложений из перенасыщенных категорий, а теперь речь идёт об удалении уже существующих.
В обновлённый список «рисковых» категорий вошли приложения с обоями, таймерами и звуковыми эффектами, календарями, фонариками и предсказаниями. Apple также назвала низкокачественными такие типы приложений, как симуляторы отрыжки и пукания, пьяные игры и «Камасутра», предупредив, что многократная отправка подобных программ может привести к исключению аккаунта из Apple Developer Program.
Новые заявки на размещение подобных приложений не будут приниматься, если они не предлагают «значимо другой или улучшенный опыт». Удаление низкокачественных приложений поможет снизить «зашумленность» App Store и упростит продвижение продуктов тех разработчиков, которые вкладывают реальные усилия в свои продукты.
Процесс удаления не будет мгновенным. Компания Apple напомнила, что у неё уже действует программа App Store Improvements, в рамках которой разработчики получают уведомления, если их приложение устарело или перестало работать корректно, и у них есть время на его улучшение. Ожидается, что массовая зачистка App Store начнётся в ближайшие месяцы и затронет тысячи малоизвестных и заброшенных разработчиками приложений.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides