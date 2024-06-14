Приложения в Android начнут работать совершенно по-новому, и вам это не понравится

Олег

Android


Компания Google сообщила о новом режиме работы приложений в Android 15, который устроит далеко не каждого пользователя. Об этом пишет SamMobile.

Изменения коснутся работы приложений и их виджетов в фоновом режиме — у нового алгоритма есть как плюсы, так и минусы. Сейчас приложения и виджеты не зависят друг от друга: если вы закроете утилиту из менеджера приложений, то виджет продолжит работать как обычно. Однако в Android 15 это изменится.

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Согласно источнику, Google собирается привязать приложения и виджеты друг к другу. Если пользователь закроет утилиту, то виджет станет неактивным и приобретет черно-белое полупрозрачное оформление. С ним больше нельзя будет взаимодействовать, пока не откроешь соответствующее приложение снова.

У этой схемы два плюса: теперь можно будет легко перезагрузить заглючивший виджет, а ненужные виджеты не будут потреблять энергию в фоновом режиме. С другой стороны, пользователи, привыкшие закрывать приложения, которыми не пользуются, частично или полностью потеряют функциональность виджетов на рабочем столе. Очевидно, многим это не понравится. 

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Источник:
SamMobile
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