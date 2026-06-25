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Приложения VK удалили из App Store

Артем


Стало известно, что приложения VK — Музыка, Видео и Мессенджер пропали из App Store. Пользователи больше не могут найти сервисы через поиск и скачать. Ранее загруженные приложения продолжают работать. 

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple [...] Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов», — сообщает пресс-служба VK.

Напоминаем, что приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, — в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.
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iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
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Комментарии (4)

+72
myname32
Печалька...
час назад в 13:24
#
+25
zaba77
Один гордый Яндекс в магазине приложений остался с Российскими маркетплейсами 😅 Мдааа…
30 минут назад
#
+37
igadkiya zaba77
Ждём асимметричного ответа. Мы свой, мы новый стор построим. Кто был ничем... Через Тернус ad astra!
8 минут назад
#
+37
igadkiya
Даже не знал, что оно там было. С момента появления VK так и не смог понять, зачем вообще оно надо. Помойк@. Инстa у некоторых знакомых для бизнеса, как канал продаж, была в свое время, хотя и в ней смысла вообще никакого не было для жизни. Особенно сейчас это заметно. Когда по каким-то причинам нужно перейти по ссылке в ту же инстy, думаешь, божечки! какое убøжество! И хорошо, что у Паши ВК отжaли. Нет худа без телеги-))
19 минут назад
#

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