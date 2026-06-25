Приложения VK удалили из App Store

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple [...] Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов», — сообщает пресс-служба VK.

Стало известно, что приложения VK — Музыка, Видео и Мессенджер пропали из App Store. Пользователи больше не могут найти сервисы через поиск и скачать. Ранее загруженные приложения продолжают работать.Напоминаем, что приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, — в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.