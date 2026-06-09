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Принят закон о штрафе за вход через аккаунт Google или Apple — до 1,4 млн рублей
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит административные штрафы для владельцев онлайн-ресурсов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы. Документ касается всех российских сайтов и приложений, где предусмотрен вход с помощью зарубежных систем, включая Google ID и Apple ID. Теперь их владельцы могут предоставлять возможность регистрации и входа исключительно через российские системы.
Согласно документу, авторизация российских пользователей на отечественных интернет-ресурсах должна осуществляться с использованием российского номера телефона, портала «Госуслуги» (ЕСИА), Единой биометрической системы (ЕБС) или любой другой информационной системы, владельцем которой является гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо. За неисполнение этого требования для физических лиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы штрафов для юрлиц могут достигать 1,4 миллиона рублей.
Закон также устанавливает аналогичную административную ответственность за нарушения при использовании рекомендательных технологий — за неинформирование пользователей о работе алгоритмов, отсутствие правил их применения или невыполнение требований Роскомнадзора об отключени рекомендаций.
Теперь законопроект направят на одобрение в Совет Федерации, после чего — на подпись к президенту РФ. В случае его принятия штрафы не коснутся обычных пользователей, им по-прежнему можно будет регистрироваться и залогиниваться с помощью аккаунтов Google, Apple и других иностранных компаний, наказания за это не предусмотрено.
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