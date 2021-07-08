Спешивайтесь на переходе Берегите себя и катайтесь осторожно Управляйте самокатом двумя руками Не катайтесь пьяными Не катайтесь вдвоём Не гоняйте среди толпы Паркуйтесь по-человечески Не сигнальте людям в спину









Кикшеринговые сервисы Urent, «Ситимобил» и Whoosh запустили социальную информационную кампанию о безопасном поведении на электросамокатах в городе. Они разместили на улицах Москвы постеры, которые рассказывают об этических правилах использования самокатов.Сформулировано 8 пунктов правил этичного поведения для пользователей самокатов:





Плакаты создали уличные художники арт-группы «Явь». Каждое из правил проиллюстрировано плакатом с отсылкой к одному из популярных художественных произведений или знаковому явлению поп-культуры. Например, плакат с оммажем на «Поцелуй на Таймс-сквер» Альберта Эйзенштадта напоминает, что скоростное катание в толпе грозит «поцелуем» с другими участниками движения; четверка Битлз переходит через Эбби Роуд, спешившись с самокатов; герой с фотографии Дали предупреждает, что нельзя кататься в состоянии алкогольного опьянения; а гигантская Годзилла терроризирует прохожих, сигналя им в спину и нарушая все правила.



Арт-группа «Явь»:





Мы живём во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюблённых, катающихся на одном самокате, это ещё не значит что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе.

Компании договорились поддерживать сформулированные правила в своих коммуникациях, чтобы еще чаще рассказывать пользователям о том, как безопаснее передвигаться на самокатах и для самих себя, и для прохожих. Первые плакаты уже появились в наружной рекламе в Москве, а вскоре появятся и в других российских городах.





