Приставки Apple TV наконец-то получили синхронизацию Dolby Atmos для Bluetooth-колонок







Обновление

Обновление tvOS 18.5 , вышедшее на этой неделе, добавляет поддержку синхронизации воспроизведения Dolby Atmos с динамиками через AirPlay или по Bluetooth.

Новая функция поможет решить частые проблемы с синхронизацией звука, на которые пользователи приставок Apple TV регулярно жаловались. На Reddit и форумах поддержки Apple есть множество жалоб на проблемы синхронизации звука Dolby Atmos с саундбарами и динамиками при подключении через ‌AirPlay‌ и Bluetooth. Причём проблемы распространяются даже на HomePod. Новая функция поможет решить частые проблемы с синхронизацией звука, на которые пользователи приставок Apple TV регулярно жаловались. На Reddit и форумах поддержки Apple есть множество жалоб на проблемы синхронизации звука Dolby Atmos с саундбарами и динамиками при подключении через ‌AirPlay‌ и Bluetooth. Причём проблемы распространяются даже на HomePod. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Новую функцию синхронизации Dolby Atmos для ‌AirPlay‌ и Bluetooth-динамиков можно найти в меню «Настройки» > «Аудио и видео» > «Беспроводная синхронизация аудио».