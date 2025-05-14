Приставки Apple TV наконец-то получили синхронизацию Dolby Atmos для Bluetooth-колонок

Фархад

Apple TV

Обновление tvOS 18.5, вышедшее на этой неделе, добавляет поддержку синхронизации воспроизведения Dolby Atmos с динамиками через AirPlay или по Bluetooth.

Новая функция поможет решить частые проблемы с синхронизацией звука, на которые пользователи приставок Apple TV регулярно жаловались. На Reddit и форумах поддержки Apple есть множество жалоб на проблемы синхронизации звука Dolby Atmos с саундбарами и динамиками при подключении через ‌AirPlay‌ и Bluetooth. Причём проблемы распространяются даже на HomePod.

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Новую функцию синхронизации Dolby Atmos для ‌AirPlay‌ и Bluetooth-динамиков можно найти в меню «Настройки» > «Аудио и видео» > «Беспроводная синхронизация аудио».
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Источник:
MacRumors
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