Приставки Apple TV наконец-то получили синхронизацию Dolby Atmos для Bluetooth-колонок

Обновление tvOS 18.5, вышедшее на этой неделе, добавляет поддержку синхронизации воспроизведения Dolby Atmos с динамиками через AirPlay или по Bluetooth.
Новая функция поможет решить частые проблемы с синхронизацией звука, на которые пользователи приставок Apple TV регулярно жаловались. На Reddit и форумах поддержки Apple есть множество жалоб на проблемы синхронизации звука Dolby Atmos с саундбарами и динамиками при подключении через AirPlay и Bluetooth. Причём проблемы распространяются даже на HomePod.
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