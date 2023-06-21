Приставы забрали у российского представительства Google все деньги

Александр



Федеральная служба судебных приставов РФ сняла все денежные средства с банковских счётов ООО «Гугл». Это российское представительство компании Google, которое в настоящее время проходит процедуру банкротства из-за невозможности исполнять обязательства, в том числе выплачивать заработную плату своим сотрудникам.

Деньги были списаны приставами ещё в апреле 2023 года, однако об этом стало известно лишь сейчас из финансовой отчётности ООО «Гугл». В документах указано, что конец 2022 года остаток денежных средств составлял 375,5 млн рублей против 3,09 млрд рублей в конце 2021 года и 11,4 млрд рублей в конце 2020 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года на остаток денежных средств ООО «Гугл» был наложен арест — ФССП списала со счетов организации 10,3 млрд рублей.

Имущество ООО «Гугл» было арестовано приставами в том числе в качестве обеспечительной меры по решениям судов. Несколько российских медиакомпаний (Царьград, RT, НТВ и другие) судились с Google из-за блокировки и удаления их аккаунтов в YouTube. Суды выносили решения о необходимости восстановления доступа к контенту, а пока этого не произошло, начисляется штраф, увеличивающийся в геометрической прогрессии. Общая сумма назначенных штрафов приблизилась к 30 млрд рублей.

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5452
Вася Вотафаков
Я так понимаю что новый офис Гугл откроется уже с долгами 🤣
31 минуту назад
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