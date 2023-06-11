Приватность покупок на Wildberries — фикция? Сотрудники ПВЗ рассказали, видят ли они содержимое заказов

Александр

В телеграм-канале «Кухня ритейла» обсуждалась интересная тема: действительно ли на Wildberries можно приватно покупать интимные товары категории 18+. Покупатели подозревают, что сотрудники пунктов выдачи всегда точно знают, что выдают — и эти подозрения не лишены оснований.



Как рассказали сами сотрудники ПВЗ, действительно содержимое любых заказов (даже якобы приватных) отображается в корпоративном ПО на компьютере или смартфоне. Более того, даже если на странице товара указано, что он приходит в непрозрачном пакете и никто не узнает, что находится внутри, на этом самом пакете может быть указано наименование товара — и оно видно как сотрудникам ПВЗ, так и людям, стоящим в очереди.



Впрочем, сотрудники ПВЗ в основном говорят, что им без разницы, что заказывают люди. Из-за большого потока посетителей им некогда вникать в особенности личной жизни других людей и, тем более, осуждать их. Покупателям не стоит стыдиться — всем без разницы, что они приобретают и для чего, а если они заказали какой-то пикантный товар, разнообразию их личной жизни можно только позавидовать (правда, всё равно не стоит открыто демонстрировать его в ПВЗ).

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Комментарии

Влад Соло
+655
Влад Соло
Самотыканки напряглись
Сегодня в 11:37
#
+558
franzisonfire
У меня знакомая работала и переодически выкладывала фотки с чудными посылками) игрушки естественно для развлечений тоже там были :))
2 часа назад в 13:00
#
+816
hate_u franzisonfire
Кому нужны ее фотки когда все они есть в карточках товаров интернет магазинов ?
час назад в 13:26
#
+558
franzisonfire hate_u
Не ну типа клиент такой-то такой, и его заказ)
51 минуту назад
#
+558
franzisonfire
А так пиписечные штуки на Алике еще можно заказывать, интересно на почте тоже все видят или ток на ощупь )))) я конечно уже все заказал что надо, но вдруг что-то еще придумают )))
2 часа назад в 13:04
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