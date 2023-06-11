Приватность покупок на Wildberries — фикция? Сотрудники ПВЗ рассказали, видят ли они содержимое заказов

В телеграм-канале «Кухня ритейла» обсуждалась интересная тема: действительно ли на Wildberries можно приватно покупать интимные товары категории 18+. Покупатели подозревают, что сотрудники пунктов выдачи всегда точно знают, что выдают — и эти подозрения не лишены оснований.







Как рассказали сами сотрудники ПВЗ, действительно содержимое любых заказов (даже якобы приватных) отображается в корпоративном ПО на компьютере или смартфоне. Более того, даже если на странице товара указано, что он приходит в непрозрачном пакете и никто не узнает, что находится внутри, на этом самом пакете может быть указано наименование товара — и оно видно как сотрудникам ПВЗ, так и людям, стоящим в очереди.







Впрочем, сотрудники ПВЗ в основном говорят, что им без разницы, что заказывают люди. Из-за большого потока посетителей им некогда вникать в особенности личной жизни других людей и, тем более, осуждать их. Покупателям не стоит стыдиться — всем без разницы, что они приобретают и для чего, а если они заказали какой-то пикантный товар, разнообразию их личной жизни можно только позавидовать (правда, всё равно не стоит открыто демонстрировать его в ПВЗ).

