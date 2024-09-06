Приватность в Telegram — всё! Секретные чаты начнут просматривать

Артем
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Причиной введения модерации приватных чатов Telegram стало задержание Павла Дурова во Франции, заявляет портал TechCrunch.

Сообщается, что с 5 сентября со старницы «часто задаваемые вопросы» исчезла информация, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. 

Также, Telegram добавил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку. 

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Источник отмечает, что публично Telegram не объявлял об изменениях политики модерации.

Стоит заметить, что в своем первом посте с момента задержания во Франции, Павел Дуров намекнул на усиление модерации внутри мессенджера.
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Источник:
Tech Crunch
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Комментарии

Андрей
+34
Андрей
Да и пофиг, пусть просматривают, не понимаю чего все носятся с этой приватностью и ключами.
40 минут назад
#
+43
tree Андрей
Привет Андрей …..веселая песенка )
26 минут назад
#
+4490
Gabriel
Ничего приватного только бизнес.)
16 минут назад
#

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