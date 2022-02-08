Приватный мессенджер Signal внедрил возможность смены номера телефона в аккаунте. Об этом написали в 9to5Mac.
Signal позиционируется как самый безопасный мессенджер среди популярных. Он использует сквозное шифрование для всех чатов без исключения, не хранит переписку в облаке и не собирает данные о пользователях.
Ранее пользователи Signal Messenger сталкивались с проблемой, если хотели сменить основной номер телефона. Мессенджер не предусматривал смену номера, поэтому, чтобы перейти на другую SIM-карту, владельцу аккаунта Signal приходилось полностью удалять его, сбрасывать приложение до заводских настроек, после чего регистрироваться заново, уже с новым номером. При этом вся история переписок терялась, а контактам нужно было вручную сообщать о своем новом номере. Теперь это неудобство наконец исправлено.
Разработчики внедрили в Signal Messenger возможность сменить номер телефона, привязанный к аккаунту. Благодаря этому все настройки приложения, чаты и контакты, а также криптокошелек MobileCoin перенесутся на новый номер. Кроме того, больше не будет необходимость вручную сообщать своим друзьям о смене номера — ваш список контактов будет оповещен об этом автоматически.
Чтобы воспользоваться возможностью смены номера, обновите Signal Messenger для iOS до версии 5.27.1 или новее, а для Android — до 5.30.6 или новее.
Функция переноса аккаунта на новый номер существует в других мессенджерах довольно давно. Сменить SIM-карту без потери данных позволяют все популярные приложения, вроде WhatsApp, Telegram и Viber. Теперь и Signal Messenger не отстает от конкурентов в этом плане — при этом он гораздо безопаснее, так как не хранит IP-адреса и историю чатов ни в собственном облаке (как Telegram), ни в резервных копиях iCloud Drive и Google Drive (как Viber и WhatsApp).
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Источник:
наxрена разводить зоопарк мессенджеров в смартфоне?
у меня есть один+iMessage и хватает.
Вот скажи, неужели так трудно составить обычный заголовок и не дописывать там свои бредово-детские мысли? Я понимаю, ты уже в курсе, что все читатели считают тебя дебилом, но неужели тебе это нравится? Ну вот, правда... Что ни новость, то дебильный заголовок от йододефицитного.
Или как один из пользователей предлагала не писать комментарии или вообще уйти с ресурса.