Про Gemini 3.0 Pro и GPT-5 можно забыть. DeepSeek представила модели V3.2 и V3.2-Speciale

Фархад

DeepSeek

Китайский стартап DeepSeek выпустил две новые языковые модели — V3.2 и V3.2-Speciale. Первая стала стабильной версией сентябрьской V3.2-Exp и позиционируется как быстрый «рабочий инструмент» уровня GPT-5, тогда как Speciale делает ставку на продвинутые способности к рассуждению и сложным вычислительным задачам.

Обе модели уже прошли профильные бенчмарки: AIME и HMMT для математики, IMO-AnswerBench с 400 олимпиадными задачами, GPQA Diamond для естественных наук и расширенный экзамен HLE. По этим тестам DeepSeek-V3.2-Speciale вышла в лидеры, опередив Gemini 3.0 Pro и GPT-5, показывая особенно высокие результаты в задачах логики и точного анализа.

DeepSeek

В DeepSeek отмечают, что Speciale требует значительно большего расхода токенов, поэтому доступ к ней пока открыт только по API. Стандартная DeepSeek-V3.2 уже доступна через API, веб-версию сервиса и официальные мобильные приложения. Последние, в отличие от конкурентов, работают в России без ограничений.
4
Источник:
DeepSeek
