Про Whoop можно забыть. Вышел фитнес-трекер Polar Loop, который работает без подписки







Финский производитель носимых устройств Polar выпустил свой первый фитнес-трекер без экрана. Девайс под названием Polar Loop может круглосуточно измерять данные об активности, сне и общем состоянии здоровья, а также предоставлять полезную информацию через приложение Polar Flow. А главное отличие от нашумевшего Whoop — отсутствие подписочной модели.

На первый взгляд, Polar Loop очень похож на браслет Whoop. Но тут достаточно разово оплатить сам гаджет, чтобы получить доступ ко всем функциям, а не искать способы оформления пожизненной подписки.Polar Loop может отслеживать активность автоматически или через запущенные тренировки в приложении Polar Flow. В утилите также можно выбрать расширенные варианты тренировок с голосовыми подсказками, готовыми целями, записью маршрута и другими функциями.Разумеется, трекер измеряет частоту сердечных сокращений и предлагает расширенные функции отслеживания сна. Он предоставляет информацию о качестве и продолжительности сна, а также о том, как они влияют на готовность к активностям и восстановление. Вся информация автоматически синхронизируется с приложением Polar Flow.Сам девайс поставляется с мягким текстильным ремешком и датчиком Polar Precision Prime. Сменные ремешки доступны в оранжевом, синем, бежевом, зеленом и коричневом цветах, а пряжка — в серо-песочном, темно-черном и коричнево-медном.Polar Loop оценён в $200, что соответствует самой дешёвой годовой подписке на Whoop 5. Трекер поступит в продажу уже 10 сентября.