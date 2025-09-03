Про Whoop можно забыть. Вышел фитнес-трекер Polar Loop, который работает без подписки

Фархад

Polar-Loop

Финский производитель носимых устройств Polar выпустил свой первый фитнес-трекер без экрана. Девайс под названием Polar Loop может круглосуточно измерять данные об активности, сне и общем состоянии здоровья, а также предоставлять полезную информацию через приложение Polar Flow. А главное отличие от нашумевшего Whoop — отсутствие подписочной модели.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На первый взгляд, Polar Loop очень похож на браслет Whoop. Но тут достаточно разово оплатить сам гаджет, чтобы получить доступ ко всем функциям, а не искать способы оформления пожизненной подписки.

Polar-Loop

Polar Loop может отслеживать активность автоматически или через запущенные тренировки в приложении Polar Flow. В утилите также можно выбрать расширенные варианты тренировок с голосовыми подсказками, готовыми целями, записью маршрута и другими функциями.

Разумеется, трекер измеряет частоту сердечных сокращений и предлагает расширенные функции отслеживания сна. Он предоставляет информацию о качестве и продолжительности сна, а также о том, как они влияют на готовность к активностям и восстановление. Вся информация автоматически синхронизируется с приложением Polar Flow.

Polar-Loop

Сам девайс поставляется с мягким текстильным ремешком и датчиком Polar Precision Prime. Сменные ремешки доступны в оранжевом, синем, бежевом, зеленом и коричневом цветах, а пряжка — в серо-песочном, темно-черном и коричнево-медном.

Polar Loop оценён в $200, что соответствует самой дешёвой годовой подписке на Whoop 5. Трекер поступит в продажу уже 10 сентября.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Таким будет iPhone 17 Air. Признавайтесь — захотели?
Wildberries придумал новую функцию к презентации iPhone 17 — ничего подобного у OZON и Яндекс Маркета не найти
На Android и Windows пришла коронная функция Apple — можно смело переходить с iPhone

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+129
Smerch777S
Ну вот, совсем другое дело 😊
Это называется для людей!👍🏽
А то вечно с этими подписками, да ещё и не сделаешь её в России нихрена без костылей 🤬
16 минут назад
#