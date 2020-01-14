





Соцсеть «ВКонтакте» испытывает массовые проблемы. Лента новостей не обновляется, никаких публикаций в ней нет. Кроме того, часть пользователей помечены как DELETED — будто их аккаунты были удалены. При этом возможности написать им в чате нет — указано, что они заблокированы.С чем связаны эти проблемы, неизвестно. Скорее всего, команда разработчиков «ВКонтакте» уже устраняет их, и всё придёт в норму в ближайшее время.