Выгодно продать свой никнейм в Telegram стало гораздо проще

На платформе для продажи ников Telegram изменились условия для продавцов и покупателей. Об этом пишет профильный канал Telegram Info.
Напомним, что ранее начала работать платформа аукционов Fragment, которая дает возможность продать любой свой никнейм вида @name и получить за это токены TON. После сделки TON можно продать прямо в Telegram и получить реальные деньги от продажи.
Сообщается, что на Fragment условия для продавцов стали гораздо привлекательнее. До сих пор пользователь сам должен был сделать первую ставку, чтобы его никнейм поступил в продажу; причем ставка принималась исключительно в TON, которые предварительно нужно было купить. Кроме того, в случае если ставку никто не перебил, площадка возвращала деньги, но удерживала 5% от суммы + 5 TON фиксированной комиссии (около $10).
Теперь же это условие отменено. Любой желающий может зарегистрироваться на Fragment и выставить принадлежащий ему юзернейм на продажу безо всяких ставок. Это отменяет необходимость разбираться с покупкой TON Coin и риск потерять часть денег, отдав их самой площадке. Продать никнейм стало гораздо проще.
Кроме того, условия стали привлекательнее и для покупателей — теперь не существует ограничения в одну неделю для выставления первой ставки.
Источник отмечает, что для попадания вашего юзернейма на первую страницу аукциона ставка от продавца всё же нужна. Без нее найти ваше предложение можно будет лишь через поиск, при этом сделку можно будет совершить без проблем.