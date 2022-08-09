Продавцов подделок поставят на учёт и с позором выгонят из маркетплейсов





«Ассоциация компаний интернет-торговли» (АКИТ) объявила о запуске единой цифровой информационной системы по борьбе с контрафактом. Владельцы маркетплейсов будут вносить в специальную базу информацию о продавцах контрафактной продукции.



В настоящее время систему используют Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» — они уже обмениваются друг с другом информаций о продавцах поддельных товаров. В дальнейшем присоединиться к пополнению и использованию этой базы смогут любые российские онлайн-ритейлеры, доступ к ней также будет предоставлен правоохранительным органам. Предполагается, что уже после первого нарушения продавца контрафакта будут отключать от всех торговых площадок на три месяца, а при повторном нарушении — его выгонят навсегда.



Минпромторг отмечал, что маркеплейсы становятся каналами сбыта контрафакта. За последнее время, по данным ведомства, значительно увеличилось число жалоб от потребителей и производителей на участившиеся случае продажи подделок на Wildberries. Маркетплейс планирует запустить дополнительную проверку продавцов.



В АКИТ подсчитали, что контрафактная продукция составляет примерно 0,1% от общего числа товаров, выставленных в маркетплейсе. Организация считает, что запуск системы для борьбы с контрафактом повысит доверие покупателей к площадкам и поможет развитию конкуренции и налаживанию продаж товаров при параллельном импорте.

