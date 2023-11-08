Wildberries добавил кое-что новое. Экономить стало проще, продавцы больше не обманут с ценой

Wildberies начал тестировать нововведение, которое придётся по вкусу покупателям и сделает конкуренцию между продавцами ещё более ожесточённой. Теперь на странице товара можно увидеть, по каким ценам то же самое продаётся у других продавцов.



Ниже графика, показывающего изменение цены на товар, отображается виджет ещё с несколькими предложениями от конкурентов: указано наименование магазина или продавца, его рейтинг по пятибалльной шкале, дата доставки и цена. Таким образом, можно быстро выбрать самый дешёвый товар, наиболее надёжного продавца или самую быструю доставку.







По умолчанию в виджете показаны цены от трёх конкурентов, а если нажать на «все предложения», появится расширенный список с возможностью сортировки по популярности, рейтингу, цене и сроку доставки. Если товар очень популярный, и его продают десятки или сотни магазинов, довольно просто найти максимально подходящее предложение в зависимости от критериев, которые вам наиболее важны.







В настоящее время цены на один и тот же товар у разных продавцов можно сравнивать только на сайте Wildberries. В мобильном приложении места этому виджету не нашлось, но есть вероятность, что разработчики добавят его позже.



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