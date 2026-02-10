Top.Mail.Ru

Продавцы электроники попросили Верховный суд пресечь покупательский беспредел

Российские ритейлеры обратились в Верховный суд с жалобой на покупателей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, «М.Видео», Restore, «МегаФон» и МТС направили письмо председателю ВС РФ Игорю Краснову. В нем они просят разъяснить практику применения закона о защите прав потребителей, поскольку «в нескольких регионах России организованные группы наносят бизнесу многомиллиардный ущерб».

«Проблема так называемого потребительского экстремизма сохраняется уже несколько лет. Текущее правоприменение дает лазейки для мошенников», — пресс-служба МТС. 

Источник, опрошенный изданием, оценивает ежегодный ущерб от мошеннических схем с бытовой техникой и электроникой в несколько миллиардов рублей, причем порядка 80% исков приходится на Поволжье. Также много случаев в Самарской, Саратовской областях, Башкирии и Татарстане. Причиной юристы считают отсутствие единообразия судебной практики и большой зазор судебного усмотрения. 

Источник:
Коммерсантъ
