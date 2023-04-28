Продавцы на AliExpress придумали хитрую схему в лучших традициях Wildberries

Олег

AliExpress


В сети появилась история пользователя AliExpress, который попался на мошенническую схему продавца из Китая. Она опубликована на «Хабре».

Согласно рассказу автора, он заказал на AliExpress роутер по определенным параметрам, которые были ему крайне необходимы. Когда посылка приехала, он обнаружил, что продавец прислал более дешевую версию роутера, в которой не было необходимых ему функций.

Пользователь написал продавцу в сообщения и пожаловался на ошибку. Продавец извинился и сказал: выбранной им модели не было в наличии на момент отправки, поэтому он положил похожий товар, а в качестве компенсации предлагает небольшую денежную сумму.

Автор пишет, что предложенная компенсация не покрывала разницу в цене между моделями, не говоря уже о том, что ему вовсе не нужен роутер, который приехал по факту. Он оказался от предложения и открыл спор с возвратом денег и товара.

На этом этапе оказалось, что продавец не включил возможность бесплатного возврата товаров в Китай, а покупатель не обратил на это внимания при заказе. Автор написал в поддержку, где ему сказали: товар приехал, он исправен, а за несоответствие описанию продавец предлагал компенсацию, от которой покупатель отказался сам.

В итоге автору осталось лишь два варианта: либо отправлять товар в Китай, заплатив половину его стоимости за пересылку, либо пользоваться тем, что прислали. По сути, это хитрая схема: китайский продавец отправляет покупателю более дешевый товар, а потом ставит его в такие условия, что оформлять возврат ему просто невыгодно.

С начала 2023 года Wildberries тоже взялся за возвраты и пытается сделать их максимально невыгодными для клиента. Покупателям приходится идти на разнообразные ухищрения, чтобы маркетплейс не списал с них лишние деньги. 

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Источник:
Хабр
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Комментарии

Dmitriy
+499
Dmitriy
Так это ж работа уже наших мылрушников, что хотеть....
29 апреля 2023 в 11:49
#
John Doe
+639
John Doe Dmitriy
Причем тут они?
29 апреля 2023 в 12:38
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+8
texnoid
Я заказал тесламагнитолу для фокус , прислали 2 на Солярис ( по цене они как раз как одна на фокус .продавец этот факт вообще отказался подтверждать . Спор решил компенсацию 1500 или возврат за мой счет . Авито выручило конечно
29 апреля 2023 в 18:20
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0
Michael Weber
Смешно другое Китайцами там и не пахнет это все делают Русские Бизнесмены
30 апреля 2023 в 17:43
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