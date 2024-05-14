Продавцы на «Авито» теперь могут оставлять отзывы на покупателей

«Авито» реализовал возможность оставлять отзывы на покупателей в категории «Товары». До конца мая эта возможность станет доступна всем пользователям. Ранее отзывы на платформе в этой категории могли оставлять только покупатели.

Продавец может написать отзыв на покупателя при соблюдении одного из условий:

— Заказ завершен и деньги получены

— Покупатель отказался от товара или вернул его, а товар вернулся к продавцу

— Покупатель или продавец отменили заказ до отправки товара











У продавца на странице заказа появляется специальная форма где можно написать отзыв и оценить сделку. Отзыв на покупателя можно будет написать в течение 14 дней после появления формы. Отзывы покупателя и продавца будут опубликованы одновременно после проверки либо по истечении двухнедельного срока. Это условие необходимо, чтобы обратная связь была максимально конструктивной. Если одна из сторон не напишет отзыв, будет опубликован только один отзыв. Пока отзыв не опубликован, его можно удалить и написать новый. После публикации отзыва отредактировать его уже будет нельзя, но при этом можно удалить.







Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. В настоящее время оценки от продавцов не учитываются в общем рейтинге пользователя.

В тестовом режиме эта возможность была запущена в сентябре. За 6 месяцев пользователи из тестовой группы оставили 250 тысяч отзывов, при этом 93% из них имеют оценку 5. Кроме того, возможность оставлять отзывы на арендаторов в прошлом году была реализована в сегменте краткосрочной аренды.

Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности «Авито»: