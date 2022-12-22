Продавцы на «Авито» теперь могут запускать акции со скидками по промокоду

Виктор Соковнин, руководитель направления по работе с малым и средним бизнесом в «Авито»:



«Одна из ключевых задач „Авито“ — создание и развитие необходимого инструментария для профессиональных пользователей платформы. С введением функционала по самостоятельному созданию акции при продаже товаров мы даем продавцам еще больше возможностей для привлечения новых клиентов и развития продаж на платформе. Мы даем возможность предпринимателям самостоятельно определять подходящее для себя время проведения рекламной кампании, условия акции и оптимальный размер скидки и, таким образом, помогаем бизнесу формировать лояльное отношение покупателей к продавцу и его бренду».

Сервис «Авито» расширил возможности предпринимателей при работе с платформой: теперь можно проводить акции и создавать промокоды на товары. При этом продавцы смогут самостоятельно управлять и устанавливать необходимые параметры акции: сроки рекламной кампании, размер скидки, а также общее количество применений промокода.У продавцов появится возможность создавать свои акции с промокодами на товары через новый раздел «Спецпредложения». Раздел будет доступен в ПК-версии в меню профиля для всех сегментов продавцов или из баннера в ротации в разделе «Мои объявления».При создании акции продавец может указать размер скидки в процентах (от 1 до 90%) или в виде фиксированной суммы — скидка в рублях также должна соответствовать сумме от 1 до 90% от стоимости товара. Также можно указать общее максимальное количество применений промокода и возможное количество применений промокода одним покупателем. В акцию можно добавить только товары с подключенной «Авито Доставкой» в пункты выдачи и постаматы.Продавец самостоятельно устанавливает дату старта и сроки акции — от 1 дня до 1 года. Управлять кампанией — дублировать или завершить досрочно — можно из списка акций после ее создания.После того как продавец задаст все настройки акции, платформа генерирует уникальный набор символов для промокода. По умолчанию промокод виден только продавцу, который может оставить его скрытым для покупателей и использовать в качестве персонального предложения для отдельных клиентов. Или сделать его видимым и использовать в качестве дополнительного аргумента для покупателей, которые зашли в карточку товара.Покупатели могут узнать о наличии промокода на карточке товара, напрямую от продавца или из других источников, через которые продавец распространяет промокод. Во время покупки товара промокод необходимо указать на странице оформления заказа.Промокод будет действовать только на товары, купленные через «Авито Доставку» в пункты выдачи и постаматы. При покупке товаров с курьерской доставкой скидка не предоставляется.