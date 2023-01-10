Продавцы на Wildberries и OZON нашли хитрый способ продавать клиентам «санкционку»



На российских маркетплейсах активно продают лицензии на приложения, разработчики которых ушли из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, покупатели обнаружили на Wildberries, OZON и других площадках лицензионное ПО от зарубежных разработчиков. В частности, там продают пакеты Adobe и Autodesk — отмечается, что в ассортименте есть как пиратские копии, так и легальный софт, добытый довольно хитрым способом.



«Бессрочные лицензии» на AutoCAD 2022 обойдется покупателю в среднем в 2500 рублей, а набор программ Adobe Master Collection 2022 (включающий Photoshop, AfterEffects, Premiere Pro и т.д.) продается за 5000 рублей. Из описания некоторых лотов следует, что продавец высылает заказчику флешку с инструкцией по активации софта. Но есть и другие варианты.



Помимо продажи флеш-накопителей с пиратской копией софта (по мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом»), некоторые продавцы предлагают купить у них право скачивания приложения. Например, один из них объяснил, что работает в латвийской компании и может легально приобрести корпоративную лицензию на Autodesk. Покупателю же предлагается за условные 1000 рублей скачать копию программы из-под корпоративного аккаунта продавца.



Представители маркетплейсов говорят, что продавцы сами отвечают за свой товар, а сервис лишь предоставляет площадку для его реализации. При этом они подчеркивают, что готовы удалять лоты, на которые пожалуются правообладатели; однако подобных запросов к ним пока не поступало.



Напомним, что производители пакетов Adobe, AutoCAD и других популярных приложений покинули Россию в 2022 году. Поскольку многие российские профессионалы работали именно с этим софтом и быстро заместить его довольно сложно, спрос на приложения в стране остается высоким.