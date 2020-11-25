В сети начала появляться первая информация о количестве проданных PlayStation 5 и Xbox Series X | S. Судя по всему, глобальный запуск PS5 вдвое превзошел старт продаж PS4.
По данным аналитиков с сайта VGChartz, продажи PlayStation 5 превзошли Xbox Series X в Японии. Сообщается, что в день запуска было продано от 2,1 до 2,5 миллиона единиц по всему миру. Это впечатляющий показатель, учитывая, что PS5 обошла PS4 примерно на 1 миллион. Её запуск состоялся в ноябре 2013 года.
О возможном дефиците консолей было известно заранее, поскольку ситуация с COVID-19 привела к сбоям в цепочке поставок и логистики Sony. Несмотря на это, как минимум 2,1 миллиона человек смогли получить новинку.
Результаты Sony также означают, что PS5 вдвое превзошла продажи консолей Xbox Series. Согласно оценке аналитиков VGChartz, следующее поколение консолей Microsoft было продано примерно в количестве 1,2 миллиона единиц по всему миру. Тем не менее обе новинки полностью были распроданы. Нам придется дождаться официальных цифр, но, учитывая доступные показатели, вероятно, PlayStation 5 станет самой продаваемой консолью в ноябре.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru