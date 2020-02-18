Анализ влияния вспышки коронавируса на отрасль технологий говорит о том, что продажи смартфонов в этом квартале, вероятно, упадут до самого низкого уровня за последние пять лет. Вчера Apple объявила, что не справится с собственным прогнозами.



Отдельный аналитический отчет предполагает, что Samsung может оказаться в лучшем положении, поскольку основная производственная линия компании находится за пределами Китая. По словам аналитиков Trendforce, производство смартфонов и компонентов особенно сильно пострадает.





Вспышка эпидемии оказала большое влияние на индустрию смартфонов, поскольку цепочка поставок затруднена. Прогнозируется, что производство в первом квартале 2020 года сократится на 12 процентов, за счет этого он получит самые низкие показатели за последние пять лет.

Все необходимые компоненты, в том числе модули камер находятся в дефиците, который негативно влияет на производство смартфонов и продолжит оказывать влияние в случае, если ситуация с эпидемией не прекратится к концу февраля.



Ожидается, что продажи носимой электроники, такой как AirPods и Apple Watch также ожидает спад продаж на 16 процентов по сравнению с первоначальными оценками. Trendforce предполагает, что поставки iPhone снизятся на 10 процентов в этом квартале, в то время как у Samsung падение будет менее ощутимо — всего 3 процента. В отдельном отчете Reuters утверждается, что корейская компания может оказаться в наилучшем положении на фоне снижения продаж смартфонов Apple.





Половина смартфонов Samsung производится во Вьетнаме, где пока что коронавирус, нанесший ущерб Apple и многим другим компаниям в Китае, до сих пор оказывает незначительное влияние на производство.



Слабые продажи смартфонов Samsung в Китае также означают, что компания будет менее подвержена падению спроса, чем Apple.





Samsung также уступила в значительной степени китайский рынок своим конкурентам в последние годы, а это может означать, что корейская корпорация не пострадает от закрытия магазинов и падения спроса.



Эксперты также отмечают, что Samsung все еще зависит от китайских компонентов, поэтом производство продукции тоже пострадает, если ситуация со вспышкой эпидемии не будет разрешена в ближайшем месяце.





