





Мы уже привыкли, что на базе технологии электронных чернил (e-ink) создаются в основном ридеры, которые позволяют получить на экране картинку, максимально схожую по своим свойствам с обычным листом бумаги. В итоге такие устройства позволяют меньше напрягать глаза при чтении, однако и стоят они немало, в основном как раз из-за дисплея с e-ink.Однако теперь китайский производитель мониторов Dasung Technology пошел еще дальше и представил Paperlike 253. И да, с виду это обычный металлический монитор, имеющий порты как HDMI и Display Port, так и USB. Основная его фишка — это 25.3'' панель, созданная на базе технологии электронных чернил и имеющая разрешение 3200х1800 пикселей (соотношение сторон 16:9).При этом, что интересно, производитель утверждает, что благодаря технологии Dasung Turbo задержка дисплея сравнима с ЖК-матрицами, иными словами, на Paperlike 253 можно без проблем и в интернете серфить, и фильмы смотреть, и даже попытаться поиграть. Хотя последнее под большим вопросом — любоваться красотами игр в серых оттенках согласятся не все. Что касается стоимости, то в Китае доступен предзаказ на Paperlike 253 за 12849 юаней или около 150 тысяч рублей.