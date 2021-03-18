





Apple продолжает продвигать свои планшеты iPad как полноценные рабочие устройства, однако для достаточного количества пользователей в них есть серьезный недостаток — всего один физический разъем USB-C. И, увы, даже в наше прогрессивное время далеко не каждый гаджет можно подключить к iPad «по воздуху», поэтому компания Kensingston выпустила для планшетов Apple элегантный док StudioDock.Его главная особенность в том, что он имеет сразу три USB-A 3.1, HDMI 2.0 и даже Ethernet, так как iPad теперь могут подключаться к интернету и проводным путем. Также можно выделить слот для SD-карт и выход для зарядки (до 37.5 Вт). Более того, в ножку док-станции встроены сразу две Qi-катушки, которые позволят зарядить беспроводным способом, например, смартфон и наушники одновременно (мощность до 7.5 и до 5 Вт).StudioDock представлен в двух версиях: для 11'' iPad Pro и iPad Air, и для 12.9" iPad Pro. В первом случае за док-станцию придется отдать $380 (28 000 рублей), во втором $400 (29 500 рублей).